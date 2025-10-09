Inclusione al lavoro al Ruggi | arriva il disability manager
Un nuovo tassello in favore dell'inclusione al lavoro, presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Scuola Medica Salernitana. Presso il nosocomio di via San Leonardo, infatti, il Disability Manager.Con una decisione approvata l'8 ottobre, infatti, è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: inclusione - lavoro
Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri
Dignità lavoro e inclusione sociale: protocollo tra Failm Servizi e Dem
Inclusione e lavoro. Firmato il protocollo
Le sfide e le opportunità legate all’inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro saranno al centro dell’incontro “Lavoro, inclusione e diritti. Prospettive per le persone con disabilità”, promosso per domani, 8 ottobre, a Roma, da Generali Italia., p - facebook.com Vai su Facebook
Parità e inclusione nel lavoro, a che punto siamo? Parola agli uomini. Si legge su #SkyInsider - X Vai su X
Assegno di inclusione: a chi spetta il bonus ponte da 500 euro e quando arriva - Al termine dei primi 18 mesi dell’Assegno di Inclusione, ai nuclei che ripresentano domanda viene erogato il bonus ponte che copre il periodo di sospensione dell’ADI Al termine dei 18 mesi di ... Segnala disabili.com
Assegno di Inclusione, arriva il bonus per tamponare il vuoto di luglio - Per circa mezzo milione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione, luglio si è aperto con un vuoto. Secondo iodonna.it