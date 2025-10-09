Incidente tra auto e moto a Locate Varesino | grave ragazzo di 19 anni

Grave incidente stradale intorno alle 18 di ieri, 8 ottobre 2025, a Locate Varesino. Un’auto e una moto si sono scontrate; ad avere la peggio è stato il motociclista, un 19enne, che ha riportato ferite molto gravi.Il giovane è stato soccorso in codice rosso dall’ambulanza della Croce Rossa di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: incidente - auto

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

Incidente auto-moto in via Manin a Varese, ferita una ragazza di 17 anni - facebook.com Vai su Facebook

Muore nell’auto ribaltata, gravissimo incidente. Ferite mamma e figlia piccola - X Vai su X

Scontro tra auto e moto a Laveno Mombello: ferito un 34enne, in volo l’elisoccorso - 50 si è verificato un violento scontro tra un’auto e una moto lungo la SP 394dir, la strada che collega il centro del paese ... Secondo laprovinciadivarese.it

Incidente tra due auto e una moto sulla statale (FOTO), in azione i vigili del fuoco e i soccorsi: un uomo trasportato in ospedale - Incidente stradale all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 1 ottobre, sulla strada SS238 che porta a Passo delle Palade a Lana: una moto e due auto si sono scontrate, un uomo ferito e trasportat ... Si legge su ildolomiti.it