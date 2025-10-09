Incidente su via Salaria | scontro tra auto e bici morto un 61enne

Incidente mortale sulla Salaria. A perdere la vita è stato un uomo di 61 anni, italiano, in sella a una bicicletta che si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una donna di 56 anni.Il tragico sinistro si è verificato nella serata di mercoledì 8 ottobre, nel tratto fuori dal Grande Raccordo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

