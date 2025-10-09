Incidente per uno scooter sopra il cavalcavia paralizzato il traffico in via Vignolese
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:20, sopra al cavalcavia di via Vignolese, all’altezza del tratto che collega Modena a Spilamberto. Secondo le prime ricostruzioni, uno scooter che procedeva in direzione Modena è finito a terra per cause ancora in corso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
