Incidente per uno scooter sopra il cavalcavia paralizzato il traffico in via Vignolese

Modenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:20, sopra al cavalcavia di via Vignolese, all’altezza del tratto che collega Modena a Spilamberto. Secondo le prime ricostruzioni, uno scooter che procedeva in direzione Modena è finito a terra per cause ancora in corso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - scooter

