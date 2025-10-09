Incidente in moto | morta ragazza di 17 anni

Tragico incidente a Seregno: è morta la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta nell'incidente accaduto poco prima delle 14 di oggi 9 ottobre sulla via San Vitale.Stando alle prime informazioni raccolte dalla redazione di MonzaTooday la ragazza sarebbe caduta in autonomia dalla propria moto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Precenicco (Udine), investita mentre va a scuola: morta ragazza di 17 anni - La giovane è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l'avrebbe portata a scuola, intorno alle 6. Secondo tg24.sky.it

Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali - Incidente mortale a Precenicco, in provincia di Udine: Alice Morsanutto, studentessa 17enne è stata investita mentre andava a prendere il bus per andare a scuola. Si legge su rtl.it