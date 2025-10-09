Incidente in moto | minorenne grave in ospedale
Brutto incidente poco prima delle 14 a Seregno, sulla via San Vitale. Per cause ancora da chiarire, una ragazza di 17 anni è caduta dalla moto impattando violentemente sul suolo.Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica di Areu, l’Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
