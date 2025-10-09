Incidente fatale a Fonte Nuova muore conducente 83enne

Fonte Nuova, 9 ottobre 2025 – Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:40, in via Fonte Lagrimosa, dove un’auto si è schiantata contro il muro di recinzione di una palazzina. A perdere la vita è stato il conducente del veicolo, un uomo di 83 anni, che viaggiava da solo. Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco della Rustica (10A), allertata dalla Sala Operativa (S.O.), insieme ai sanitari del 118 e alle Forze dell’Ordine (FF.OO.). Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’anziano automobilista non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: incidente - fatale

