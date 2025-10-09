Incidente all' Appio Tuscolano | scontro tra moto e bus Atac grave centauro
Incidente sulla via Appia Nuova dove si è verificato lo scontro tra una moto Honda e un bus Atac (linea 664) che viaggiava in direzione centro. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 9 di giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - appio
#Viabilità | #Incidente | Via Appia Nuova ? Strada riaperta tra Via del Quadraro e Via dell'Almone ? Piazzale Appio @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X
News di Mercoledì 1 Ottobre 2025 - Incidente sul lavoro ad Ostuni: operaio di 49 anni cade dalla scala da un’altezza di 3 metri e viene ricoverato in ospedale in codice rosso - Il dottor Vittorio Carparelli nominato dal Ministero della Salute all’interno del Consigl - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'Appio Tuscolano: scontro tra moto e bus Atac, grave centauro - Sul posto la polizia locale del gruppo VII Appio, che dovrà accertare l'esatta dinamica dello scontro. Scrive romatoday.it