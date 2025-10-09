Incidente all' Appio Tuscolano | scontro tra moto e bus Atac grave centauro

Incidente sulla via Appia Nuova dove si è verificato lo scontro tra una moto Honda e un bus Atac (linea 664) che viaggiava in direzione centro. Ad avere la peggio il centauro, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 9 di giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Romatoday.it