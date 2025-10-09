Incidente ad Ardea scontro frontale tra due auto | un morto e una donna in pericolo di vita Ipotesi sorpasso azzardato

Lidano Paladinelli, un uomo di 50 anni, è morto e una donna di 37 anni è in pericolo di vita. È il drammatico bilancio di un incidente mortale avvenuto ieri sera verso le ore 23, ad Ardea, alle porte del sud di Roma. A scontrarsi sul lungomare di Tor San Lorenzo, all'altezza dell'incrocio con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

