Incidente a Villastellone | studentessa investita da un' auto mentre va a scuola e trasportata in ospedale

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, una ragazzina 18enne con disabilità, che si stava recando a scuola, è stata investita da un'auto mentre camminava a bordo strada in corso Savona a Villastellone. In seguito all'urto è stata sbalzata in una bealera e per soccorrerla sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it