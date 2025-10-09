Incidente a Vestone motociclista cade e un’auto lo travolge | è morto sul colpo

VESTONE – Ancora un incidente stradale mortale lungo le strade del bresciano. L’ultimo di una lunga serie si è verificato questo pomeriggio attorno alle 16 lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, in territorio di Vestone. La collisione, avvenuta tra un'auto e una moto, è costata la vita a un uomo di 60 anni. A causare lo schianto fatale sarebbe stata una caduta. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della polizia locale della Valle Sabbia, il sessantenne alla guida della propria moto stava percorrendo la provinciale in direzione Vestone. Nell'affrontare una curva, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di una mancata aderenza degli penumatici con l’asfalto aderenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

