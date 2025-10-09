Incidente a Solaro con auto ribaltata strada chiusa al traffico
Incidente con auto ribaltata questa mattina a Solaro in Corso Italia. Traffico in tilt per la chiusura della strada, che dalla rotatoria tra via Borromeo e Corso Berlinguer conduce verso il quartiere San Pietro. Auto ribaltata a Solaro intervento dei Vigili del fuoco Qui, poco dopo le 8, si è verificato l’incidente stradale che ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: incidente - solaro
Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro, motociclista portato al San Gerardo
Solaro, gravissimo incidente stradale, ciclista in fin di vita
Incidente a Solaro: auto capottata, due feriti
Un ragazzo di 17 anni, che stava tornando a casa dopo aver partecipato alla manifestazione pro Pal a sostegno di Flotilla di mercoledì sera a Roma, è morto in un incidente stradale. La tragedia si è consumata a Corso Francia alle 2 del mattino di giovedì 2 ott - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Solaro con auto ribaltata, strada chiusa al traffico - Traffico in tilt per la chiusura della strada, che dalla rotatoria tra via Borromeo ... Lo riporta ilnotiziario.net
Auto si ribalta su un fianco, soccorsi al conducente e i vigili del fuoco scongiurano l'incendio del veicolo - Senese Aretina, in località Il Sasso nel comune di Anghiari, per un incidente che ha visto un’auto ribaltarsi su un fianco a bordo s ... Come scrive corrierediarezzo.it