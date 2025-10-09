Incidente a Precenicco travolta da un'auto mentre va a scuola | morta studentessa di 17 anni
Una ragazza di 17 anni, Alice M., è morta all'alba di oggi dopo essere stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada per andare a prendere il bus per la scuola. È successo a Precenicco (Udine): indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
