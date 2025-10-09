Incidente a Milano travolte da un' anziana mentre attraversano sulle strisce | gravissime

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’incidente, poi le sirene delle ambulanze e la corsa in ospedale. Due donne di 86 e 84 anni sono state travolte da un’automobilista di 79 mentre attraversavano sulle strisce l’incrocio tra via Aldini e Fabrizi a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella tarda mattinata di giovedì 9 ottobre. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - milano

Incidente sulla Milano Meda: due persone in ospedale e traffico in tilt

Auto prende fuoco in centro a Milano: le fiamme dopo l'incidente

Milano, auto in fiamme dopo l’incidente: paura in viale Monte Nero

incidente milano travolte anzianaIncidente a Milano, travolte da un'anziana mentre attraversano sulle strisce: gravissime - È successo all'incrocio tra le vie Fabrizi e Aldini a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella tarda mattinata di giovedì 9 ottobre. Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Milano Travolte Anziana