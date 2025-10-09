Incidente a Milano travolte da un' anziana mentre attraversano sulle strisce | gravissime
Prima l’incidente, poi le sirene delle ambulanze e la corsa in ospedale. Due donne di 86 e 84 anni sono state travolte da un’automobilista di 79 mentre attraversavano sulle strisce l’incrocio tra via Aldini e Fabrizi a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella tarda mattinata di giovedì 9 ottobre. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - milano
