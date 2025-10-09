Incidente a Grassina traffico bloccato
Bagno a Ripoli (Firenze), 09 ottobre 2025 - Un incidente sta creando grossi disagi alla circolazione nel cuore di Grassina. Un'auto si è ribaltata sulla via Chiantigiana, all'interno del centro abitato. Ancora da chiarire da parte della polizia locale le cause del sinistro, impegnata a diramare il traffico particolarmente elevato, visto che si tratta della stretta provinciale che unisce Firenze al Chianti. Sono all'opera anche gli operai comunali per ripulire olio e benzina riversati sulla strada. Al momento è chiusa una corsia e la viabilità scorre molto lentamente a senso unico alternato. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidente - grassina
Dal 28 ottobre al 5 dicembre si svolgeranno le cinque serate eliminatorie e le due semifinali tra Combo Social Club e Glue Alternative Concept Space, mentre la finale del 13 dicembre si terrà alla Casa del Popolo di Grassina C?s? B htt - facebook.com Vai su Facebook
Traffico bloccato in A1 nell'Aretino per un incidente - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive msn.com
Maxi-incidente sull’A8, traffico bloccato verso Varese - Buguggiate: quattro feriti in codice giallo, sul posto anche l’elisoccorso ... Segnala laprovinciadivarese.it