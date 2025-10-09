Bagno a Ripoli (Firenze), 09 ottobre 2025 - Un incidente sta creando grossi disagi alla circolazione nel cuore di Grassina. Un'auto si è ribaltata sulla via Chiantigiana, all'interno del centro abitato. Ancora da chiarire da parte della polizia locale le cause del sinistro, impegnata a diramare il traffico particolarmente elevato, visto che si tratta della stretta provinciale che unisce Firenze al Chianti. Sono all'opera anche gli operai comunali per ripulire olio e benzina riversati sulla strada. Al momento è chiusa una corsia e la viabilità scorre molto lentamente a senso unico alternato. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente a Grassina, traffico bloccato