Inchiesta urbanistica Milano Sala | Serve legge nazionale
“Io ribadisco che serve una legge nazionale, perché anche se a qualcuno dell’opposizione fa comodo dire che è solo un problema di Milano, non è cosi”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Mufpp Global Forum a Palazzo Marino. ” Sentite il sindaco di Bologna, di Firenze: problematiche del genere che nascono dall’incertezza normativa ci sono anche altrove. Riguardo i cantieri, ci stiamo lavorando con procura, anche con prefettura. Mi pare che anche il presidente del tribunale abbia espresso interesse a farlo, non posso raccontare quello che stiamo cercando di fare perché voglio vedere i risultati, siccome abbiamo fatto tante dichiarazioni di principio ora taccio, ma garantisco che ci stiamo lavorando” ha aggiunto Sala. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica
Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame: «Per Catella mancano indizi per la corruzione» - X Vai su X
Inchiesta urbanistica: la Procura di Milano ricorre in Cassazione contro la scarcerazione di Alessandro Scandurra, ex Commissione paesaggio. - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica Milano, Sala: "Serve legge nazionale" - “Io ribadisco che serve una legge nazionale, perché anche se a qualcuno dell'opposizione fa comodo dire che è solo un problema di Milano, non è cosi". Riporta lapresse.it
Forza Italia rilancia su Salva Milano, 'commissario per risolvere'. Sala: 'Tajani fa confusione' - Antonio Tajani propone un commissario ad acta per "sbrogliare la matassa" del Salva Milano e risolvere i problemi che si sono creati con l'inchiesta sull'urbanistica, in cui sono indagati fra gli ... Come scrive ansa.it