Inchiesta su una pelletteria Manager ’interdetto’ un anno

di Laura Valdesi SIENA Nuovi guai per un noto imprenditore della pelletteria di Piancastagnaio dopo il blitz di inizio settembre della guardia di finanza nell’ambito di un’ inchiesta che tocca un settore nevralgico dell’economia amiatina. Era già stato effettuato un sequestro preventivo per 1,2 milioni di euro alla società pianese di cui l’uomo è legale rappresentante. Adesso le fiamme gialle gli hanno notificato la misura cautelare emessa dal gip Andrea Grandinetti, su richiesta del pubblico ministero Siro De Flammineis, dopo l’interrogatorio preventivo del primo ottobre alla presenza del difensore: divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per un anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

