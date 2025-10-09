Inchiesta su procuratore Venditti perquisito l' ufficio di un pm in procura a Milano

È stato perquisito l’ufficio del pm della procura di Milano Paolo Pietro Mazza nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre.L’operazione si inserisce nell’ambito dell’inchiesta 'Clean 2' sulle presunte spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’ex procuratore è indagato a Brescia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

