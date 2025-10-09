Inchiesta su ex procuratore Venditti | perquisito pm Milano che lavorò con lui

(Adnkronos) – L’ex pm di Pavia, oggi in forza alla Procura di Milano, Pietro Paolo Mazza è stato perquisito dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito di un filone d’indagine dell’inchiesta ’Clean’.  In particolare Mazza, insieme all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti – indagato per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco – si sarebbe occupato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

inchiesta ex procuratore vendittiL’inchiesta sull’ex procuratore Venditti: perquisiti gli uffici del pm Mazza, la Finanza a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto di lusso - I reparti speciali delle Fiamme Gialle sono intervenuti su disposizione della Procura bresciana, che indaga sull’ex procuratore per l’ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari. Scrive ilgiorno.it

inchiesta ex procuratore vendittiInchiesta sulle spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano - Nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' sulle spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti - Riporta ansa.it

