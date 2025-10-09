Inchiesta su ex procuratore Venditti | perquisito pm Milano che lavorò con lui
(Adnkronos) – L’ex pm di Pavia, oggi in forza alla Procura di Milano, Pietro Paolo Mazza è stato perquisito dalla Guardia di finanza di Brescia nell’ambito di un filone d’indagine dell’inchiesta ’Clean’. In particolare Mazza, insieme all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti – indagato per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco – si sarebbe occupato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
L'inchiesta sull'ex procuratore Venditti: perquisti gli uffici del pm Mazza, la Finanza a caccia di scontrini di ristoranti e acquisti di auto di lusso
Delitto di #Garlasco: L'ex procuratore aggiunto di #Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il suo nome in un appunto del padre di Andrea Sempio, scritto nel 2017 e sequestrato quest'anno.
