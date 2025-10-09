Inchiesta Osimhen l’esperto di diritto sportivo Spallone | I presupposti per riaprire il caso per me ci sono
Si continua a parlare del caso plusvalenze che vede protagonista il Napoli per l'operazione che portò Victor Osimhen all'ombra del Vesuvio. Stavolta a soffermarsi sull'argomento è Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, che ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Tmw Radio. Caso Osimhen, le parole di Spallone. «Distinguiamo due aspetti: la situazione venutasi a creare dopo le indagini e la possibilità di riapertura del procedimento sportivo. A mio modo di vedere, ora abbiamo una situazione che parrebbe portare alla riapertura del caso. Il fatto nuovo, da quanto risulta, ci sarebbe.
In questa notizia si parla di: inchiesta - osimhen
