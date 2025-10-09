Inchiesta Osimhen l’esperto di diritto sportivo Spallone | I presupposti per riaprire il caso per me ci sono

Ilnapolista.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si continua a parlare del caso plusvalenze che vede protagonista il Napoli per l’operazione che portò Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio. Stavolta a soffermarsi sull’argomento è Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, che ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Tmw Radio. Caso Osimhen, le parole di Spallone. «Distinguiamo due aspetti: la situazione venutasi a creare dopo le indagini e la possibilità di riapertura del procedimento sportivo. A mio modo di vedere, ora abbiamo una situazione che parrebbe portare alla riapertura del caso. Il fatto nuovo, da quanto risulta, ci sarebbe. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

inchiesta osimhen l8217esperto di diritto sportivo spallone i presupposti per riaprire il caso per me ci sono

© Ilnapolista.it - Inchiesta Osimhen, l’esperto di diritto sportivo Spallone: «I presupposti per riaprire il caso, per me, ci sono»

In questa notizia si parla di: inchiesta - osimhen

Osimhen, l’inchiesta si allarga: nel mirino plusvalenze e sms di De Laurentiis

Inchiesta Osimhen, la pistola sembra più ad acqua che fumante. Furono Milan e Inter a fondare il sistema plusvalenze

inchiesta osimhen l8217esperto dirittoInchiesta Osimhen, l’esperto di diritto sportivo Spallone: «I presupposti per riaprire il caso, per me, ci sono» - Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, ha analizzato il caso Osimhen ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio. Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Osimhen L8217esperto Diritto