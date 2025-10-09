Inchiesta ' Clean' | perquisito a Milano l' ufficio del pm Pietro Paolo Mazza
AGI - Perquisizioni in Procura a Milano. La Guardia di Finanza di Brescia e la pm Claudia Moregola, titolare del fascicolo col procuratore di Brescia Francesco Prete, si sono recati al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano nell'ufficio del pubblico ministero Pietro Paolo Mazza. I finanzieri hanno portato via materiale ritenuto utile nell'ambito della vasta indagine 'Clean' che sta scuotendo Pavia ipotizzando un sistema di illegalità che coinvolgerebbe magistrati, avvocati, esponenti della polizia giudiziaria e imprenditori. In questo contesto è indagato anche l'ex procuratore capo Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - clean
Inchiesta Clean 2, il carabiniere Scoppetta condannato a 4 anni e mezzo. Era accusato di corruzione e stalking
Garlasco, ex procuratore Venditti coinvolto anche in inchiesta "Clean" su rapporti illeciti, pizzini e corruzione nel "sistema Pavia"
Inchiesta Clean 2: perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza sulle spese per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso
Clean 2, nell'indagine su #Venditti perquisito pure il pm #Mazza. Caccia alle spese pazze #Garlasco @tempoweb https://iltempo.it/attualita/2025/10/09/news/clean-2-inchiesta-pietro-paolo-mazza-perquisizione-casa-ufficio-mario-venditti-spese-sempio-44488 - X Vai su X
La perquisizione rientra nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sulle spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano - I militari cercano documenti su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Clean 2, nell'indagine su Venditti perquisito pure il pm Mazza. Caccia alle spese pazze - E dopo l’ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell’inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. Si legge su iltempo.it