Inchiesta ' Clean' | perquisito a Milano l' ufficio del pm Pietro Paolo Mazza

Agi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Perquisizioni in Procura a Milano. La Guardia di Finanza di Brescia e la pm Claudia Moregola, titolare del fascicolo col procuratore di Brescia Francesco Prete, si sono recati al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano nell'ufficio del pubblico ministero Pietro Paolo Mazza. I finanzieri hanno portato via materiale ritenuto utile nell'ambito della vasta indagine 'Clean' che sta scuotendo Pavia ipotizzando un sistema di illegalità che coinvolgerebbe magistrati, avvocati, esponenti della polizia giudiziaria e imprenditori. In questo contesto è indagato anche l'ex procuratore capo Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Agi.it

inchiesta clean perquisito a milano l ufficio del pm pietro paolo mazza

© Agi.it - Inchiesta 'Clean': perquisito a Milano l'ufficio del pm Pietro Paolo Mazza

In questa notizia si parla di: inchiesta - clean

Inchiesta Clean 2, il carabiniere Scoppetta condannato a 4 anni e mezzo. Era accusato di corruzione e stalking

Garlasco, ex procuratore Venditti coinvolto anche in inchiesta "Clean" su rapporti illeciti, pizzini e corruzione nel "sistema Pavia"

Inchiesta Clean 2: perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza sulle spese per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso

inchiesta clean perquisito milanoInchiesta sulle spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano - I militari cercano documenti su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso (ANSA) ... Come scrive ansa.it

inchiesta clean perquisito milanoClean 2, nell'indagine su Venditti perquisito pure il pm Mazza. Caccia alle spese pazze - E dopo l’ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell’inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Clean Perquisito Milano