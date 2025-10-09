Inchiesta Clean 2 | perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza sulle spese per ristoranti corse ai cavalli e auto di lusso
Nell’ambito dell’inchiesta 'Clean 2' sulle spese sostenute dall’ex procuratore di Pavia Mario Venditti - indagato a Brescia anche per corruzione, con l’accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell’inchiesta su Garlsco -, il Gico della Guardia di Finanza di Brescia su disposizione della Procura ha eseguito una perquisizione e acquisizione di documenti a. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: inchiesta - clean
Inchiesta Clean 2, il carabiniere Scoppetta condannato a 4 anni e mezzo. Era accusato di corruzione e stalking
Garlasco, ex procuratore Venditti coinvolto anche in inchiesta "Clean" su rapporti illeciti, pizzini e corruzione nel "sistema Pavia"
Nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' sulle spese dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, il Gico della Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito una perquisizione e acquisizione di documenti a carico del pm di Milano Pietro Paolo Mazza. #ANSA - X Vai su X
L'ex maggiore è coinvolto anche nell'inchiesta Clean 2 - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sulle spese dell'ex procuratore di Pavia, perquisito pm di Milano - Nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' sulle spese sostenute dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti - Da ansa.it
Inchiesta Clean, perquisito l’ufficio del pm Mazza a Milano - La Guardia di Finanza ha acquisito documentazione nel suo ufficio per un filone dell’indagine Clean ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it