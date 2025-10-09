Inchiesta Clean 2 | perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza sulle spese per ristoranti corse ai cavalli e auto di lusso

Nell’ambito dell’inchiesta 'Clean 2' sulle spese sostenute dall’ex procuratore di Pavia Mario Venditti - indagato a Brescia anche per corruzione, con l’accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell’inchiesta su Garlsco -, il Gico della Guardia di Finanza di Brescia su disposizione della Procura ha eseguito una perquisizione e acquisizione di documenti a. 🔗 Leggi su Feedpress.me

