Incendio nella villa di Vinicius cortocircuito e sauna in fiamme | tutto il personale in salvo

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La villa spagnola di Vinicius Jr ha rischiato di andare in fiamme a causa di un cortocircuito nel seminterrato. Vigili del Fuoco e polizia locale hanno evitato il peggio mettendo in salvo il personale presente. La sauna è andata completamente distrutta mentre il restanti due piani della casa sono stati danneggiati dal fumo. Il giocatore non era presente, convocato da Ancelotti in Nazionale per le prossime due amichevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - villa

