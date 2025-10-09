Incendio nella villa di Vinicius cortocircuito e sauna in fiamme | tutto il personale in salvo

La villa spagnola di Vinicius Jr ha rischiato di andare in fiamme a causa di un cortocircuito nel seminterrato. Vigili del Fuoco e polizia locale hanno evitato il peggio mettendo in salvo il personale presente. La sauna è andata completamente distrutta mentre il restanti due piani della casa sono stati danneggiati dal fumo. Il giocatore non era presente, convocato da Ancelotti in Nazionale per le prossime due amichevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it