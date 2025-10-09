Incendio di rifiuti in un edificio abbandonato a Torpignattara | nube di fumo su Roma Est
Fiamme e fumo da un edificio abbandonato in via Antonio Tempesta nel quartiere Torpignattara a Roma. A bruciare materiali di risulta, i vigili del fuoco hanno spento il rogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: incendio - rifiuti
Incendio di rifiuti ad Ardea: odore acre e preoccupazione tra i residenti
L'indagine su un incendio 'svela' abusi edilizi, un'officina non autorizzata e rifiuti pericolosi: maxi sequestro a Piombino
Incendio a Pellezzano, i sospetti del sindaco: "E' scoppiato dove ieri abbiamo denunciato l'abbandono di rifiuti"
Incendio al centro rifiuti di Campione d'Italia, nessun danno Guarda le immagini - facebook.com Vai su Facebook
Umbria, incendio poco dopo l'alba: deposito di rifiuti in fiamme https://ift.tt/hCyko7M https://ift.tt/Rfo27VY - X Vai su X
Incendio di rifiuti in un edificio abbandonato a Torpignattara: nube di fumo su Roma Est - Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre nel quartiere di Torpignattara. Come scrive fanpage.it
Torpignattara, incendio in un edificio abbandonato. Fumo in tutto il quartiere - Poco meno di un'ora per domare il rogo, più complesse le operazioni di bonifica ... Si legge su romatoday.it