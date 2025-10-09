Incendio allo Zen a fuoco una baracca attrezzata per lo street food
Avvolta dalle fiamme una baracca del quartiere Zen usata come rivendita dello street food. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina in via Luigi Einaudi per spegnere il rogo che ha distrutto una struttura in lamiera dentro cui c'erano anche tre bombole di gas. Sul posto anche le forze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
