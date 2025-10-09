Incendio all' ex hotel Columbus | ipotesi dolosa

Potrebbe essere stato doloso l'incendio di ieri sera nell'ex hotel Columbus di via Milano, divampato intorno alle 22 in un piano. Le fiamme hanno danneggiato parte della struttura. A ipotizzare il dolo è la procura che indaga sulle cause. L'edificio era da tempo abbandonato, ma al suo interno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

