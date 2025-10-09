Incendio a bordo di uno yacht | salvate 16 persone ad Agropoli
Principio di incendio, nella tarda mattinata di oggi, a bordo di uno yacht a largo di Agropoli. La Guardia Costiera ha messo in salvo ben 16 persone a bordo. Il rogo ha interessato la sala macchine.Due le motovedette impiegate, oltre a una unità privata dirottata sul posto dalla centrale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Principio d’incendio a bordo di uno yacht, la guardia costiera di Napoli salva 16 persone - Nella tarda mattinata di oggi, a circa 14 miglia al largo di Agropoli, la Guardia costiera è intervenuta per prestare soccorso alle 16 persone a bordo di uno yacht di 50 metri, battente bandiera ... Si legge su napolitoday.it
Agropoli, incendio a bordo di uno yacht di 50 metri, salve 16 persone - Incendio a bordo di uno yacht di 50 metri nel Golfo di Salerno: tratte in salvo le 16 persone a bordo. Come scrive msn.com