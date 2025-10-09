Incendi fuori da due bar e vicino a un distributore | sospetto piromane finisce in carcere

La notte scorsa i Carabinieri di Massa Lombarda hanno arrestato un 21enne, già denunciato nei giorni scorsi, perchè accusato di aver tentato di appiccare quattro incendi, avendo come obiettivi alcune fioriere, delle tende esterne di due bar del centro cittadino e alcuni cassonetti per la raccolta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: incendi - fuori

Un incendio stamani sabato 27 settembre ha messo fuori uso il Pala Villa, sede della Pro Loco di Villa Cortese #villacortese - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone, incendi per intimidire: nel mirino due officine. La pista del mercato delle auto - Notte di paura a Frosinone, dove si sono verificati due incendi dolosi ai danni di attività commerciali situate a breve distanza l’una dall’altra. Segnala ilmessaggero.it

Lotta agli incendi, a Ozieri due nuovi mezzi per i barracelli - Dopo gli ultimi incendi nelle campagne di Ozieri che hanno messo a dura prova il territorio comunale e la comunità, l’amministrazione comunale è stata beneficiaria di apposito finanziamento regionale ... unionesarda.it scrive