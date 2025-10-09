Incassa 100mila euro di caparra e sparisce senza fare i lavori imprenditore edile accusato di aver truffato una famiglia

Riminitoday.it | 9 ott 2025

L'accusa è quella di aver incassato 5 bonifici, per un importo complessivo di 100mila euro, da una famiglia di Coriano intenzionata a dei lavori di ristrutturazione di una villetta a Riccione ma l'imprenditore edile dopo aver subappaltato una irrisoria parte delle opere è sparito lasciando il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

