Inaugurata la nuova sede della Cgil a Chioggia

9 ott 2025

La Cgil provinciale di Venezia ha inaugurato questa mattina la nuova sede del sindacato a Chioggia. Un nuovo spazio per dare una location più accessibile a una delle sedi territoriali più importanti della provincia veneziana, in una posizione strategica tra Chioggia e Sottomarina, in via Eugenio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

