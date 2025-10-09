In_Campus! | a Carpi torna lo spazio dove scuola e città si incontrano

Modenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spazio sicuro e a libero accesso, dove ritrovarsi nel pomeriggio per studiare, giocare, fare sport, ideare e realizzare attività. È “InCampus!” l’iniziativa aperta a studenti e studentesse degli istituti superiori carpigiani che ritorna anche per quest’anno scolastico, dopo la positiva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campus - carpi

Cerca Video su questo argomento: Incampus Carpi Torna Spazio