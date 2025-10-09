In viaggio con la Banca d’Italia | a Piacenza si racconta la moneta che cambia
Mercoledì 22 ottobre 2025, Piacenza ospita una tappa speciale di "In viaggio con la Banca d’Italia", l’iniziativa itinerante della banca centrale pensata per avvicinare cittadini, imprese e istituzioni al mondo dell’economia e della finanza. Un’occasione unica per conoscere da vicino il ruolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: viaggio - banca
SABATO 4 OTTOBRE- 7° TROFEO BANCA DELLE TERRE VENETE Grande partecipazione per la 7° Edizione del Trofeo Banca delle Terre Venete, nostro prezioso sponsor e banca di fiducia! Tanti premi per i vincitori di giornata e gadget per tutti i partecip - facebook.com Vai su Facebook
In viaggio con la Banca d’Italia: a Piacenza si racconta la moneta che cambia - Mercoledì 22 ottobre 2025, Piacenza ospita una tappa speciale di "In viaggio con la Banca d’Italia", l’iniziativa itinerante della banca centrale pensata per avvicinare cittadini, imprese e istituzion ... Segnala ilpiacenza.it
SARAJEVO. Unicredit in viaggio con gli studenti di Piacenza - Il gruppo bancario so9sterrà l'iniziativa dell'Isii di Piacenza che vedrà una classe in viaggio per la Bosnia in nome della consapevolezza Non è una semplice, classica gita di istruzione. vita.it scrive