In viaggio con la Banca d’Italia | a Piacenza si racconta la moneta che cambia

Ilpiacenza.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre 2025, Piacenza ospita una tappa speciale di "In viaggio con la Banca d’Italia", l’iniziativa itinerante della banca centrale pensata per avvicinare cittadini, imprese e istituzioni al mondo dell’economia e della finanza. Un’occasione unica per conoscere da vicino il ruolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

