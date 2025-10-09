In Veneto la Regione dà 3 euro per ogni nutria uccisa
La Regione Veneto offre ai cacciatori 3 euro per ogni nutria abbattuta, trasformando un piano di contenimento in un massacro. L’Oipa ha condannato l’iniziativa, definendola eticamente inaccettabile, oltre che inefficace. 🔗 Leggi su Fanpage.it
