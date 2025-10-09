In Sudafrica torna l'ombra dell'apartheid | uccise due donne nere corpi fatti sparire tra i maiali

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sudafrica due donne nere, Maria Makgato e Lucia Ndlovu, sono state uccise a colpi di fucile in una fattoria di Limpopo e date in pasto ai maiali per cancellare le prove. Il caso, legato a tensioni razziali, ha sconvolto il Paese e riaperto le ferite dell’apartheid. 🔗 Leggi su Fanpage.it

