In Sudafrica torna l'ombra dell'apartheid | uccise due donne nere corpi fatti sparire tra i maiali
In Sudafrica due donne nere, Maria Makgato e Lucia Ndlovu, sono state uccise a colpi di fucile in una fattoria di Limpopo e date in pasto ai maiali per cancellare le prove. Il caso, legato a tensioni razziali, ha sconvolto il Paese e riaperto le ferite dell’apartheid. 🔗 Leggi su Fanpage.it
