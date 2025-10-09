In ricordo di Tullia Pacini architetto

La Soprintendente di Napoli, arch. Rosalia D’Apice, sabato 11 ottobre alle ore 10.30, nelle Salette Pompeiane del Palazzo Reale di Napoli presenta: "In ricordo di Tullia Pacini, architetto”Tullia Maria Pacini nacque a Roma il 21 settembre del 1942, terza figlia del Soprintendente Riccardo Pacini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

