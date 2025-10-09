In Puglia Rc auto sopra la media | a Foggia la provincia in cui l' assicurazione è più cara

In Puglia, i costi Rc auto sono sopra la media italiana ma è quella di Foggia la provincia in cui l'assicurazione è più cara. E' quanto emerge dalle rilevazioni di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: puglia - auto

Puglia, un 35enne muore in auto al sole

Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi: l'automobilista ha perso il controllo dei veicolo. Il dramma in Puglia

Tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi: l'automobilista ha perso il controllo dei veicolo. Il dramma in Puglia. Le vittime erano di Andria

Distrutta la Zonda F di Horacio Pagani sulla Monopoli Conversano: il video dell’ incidente Una delle auto più costose al mondo è andata distrutta in un incidente avvenuto in Puglia nel pomeriggio del 1 ottobre. Il fatto è avvenuto sulla strada che collega Monop - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo #Puglia, auto travolta dalla furia dell’acqua: disperso un uomo a #Ostuni - X Vai su X

Boom di auto senza assicurazione: in Puglia sono 185mila i furbetti senza Rc auto - In Italia quasi 3 milioni di mezzi senza copertura: «Emergenza sociale e rischio per tutti» L’Rc (responsabilità civile) auto, «croce» e per niente «delizia» degli ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

RC auto: in Puglia premio medio pari a 712,65 euro (+1,2%) - Il premio medio per assicurare un’auto in Puglia ad agosto 2025 è stato pari a 712,65 euro, in aumento, secondo l’ Osservatorio RC auto Facile. Secondo comunicati-stampa.net