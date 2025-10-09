In patria dopo 80 anni | i resti di due caduti in Germania tornano alle famiglie
Si è concluso a Bologna, dopo oltre ottant'anni, il viaggio di due italiani caduti durante la seconda guerra mondiale. Presso la caserma “Minghetti”, sede del Comando Militare Esercito (CME) “Emilia-Romagna”, si è svolta una cerimonia per la restituzione dei resti mortali del soldato Domenico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: patria - dopo
La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”
Strage di Corinaldo, Cavallari estradato in Italia. Ritorno in patria per il latitante evaso dopo la laurea
Inter U23 Pro Patria 2-2, esordio dal sapore amaro per i nerazzurri che vengono rimontati dopo la doppietta di La Gumina: il resoconto
CasertaWeb. Sfera Ebbasta · NEON. OPEN DAY PUMP CLUB Dopo il successo di Lago Patria e Arzano, Pump Club approda nel capoluogo. Apertura ufficiale lunedì 13 ottobre dalle 6 del mattino a mezzanotte. https://pumpclub.it/caserta/ - facebook.com Vai su Facebook
Terzo Tempo dopo L.R. Vicenza-Pro Patria ? La nota del club: https://lrvicenza.net/terzo-tempo-dopo-l-r-vicenza-pro-patria/… #ForzaLane #ForzaVicenza - X Vai su X
Internati nei lager, dopo 80 anni i risarcimenti per 18 famiglie - Diciotto Imi bergamaschi (gli internati militari italiani in Germania), quasi tutti di Gandino, otterranno, nelle persone dei loro eredi, un risarcimento per le loro sofferenze. Si legge su ecodibergamo.it