Dopo tanto parlarne all’interno della comunità, martedì scorso l’amministrazione del comune di Coreglia Antelminelli guidato dal sindaco Marco Remaschi ha ufficializzato, con una specifica delibera di giunta, l’intitolazione del Parco del Forte, alla memoria del prestigioso concittadino Trento Gonnella, scomparso nel luglio del 1991. Il Parco, completamente riqualificato e attrezzato per la piena fruizione di bambini e di adulti è stato inaugurato il 25 settembre del 2021 per volontà dello stesso primo cittadino, e rappresenta un luogo del cuore per la comunità del capoluogo. La decisione dell’intitolazione era nell’aria da parecchio tempo e, anche grazie alla formale richiesta scritta di numerosi cittadini, si è concretizzata attraverso diverse motivazioni, che rappresentano la base distintiva della la vita comunitaria di Trento Gonnella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In nome di Gonnella. Il Parco del Forte sarà intitolato all’ex sindaco