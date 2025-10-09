In Lettonia si discute sull’intelligenza artificiale a scuola
Come si può usare l’ia per studiare? Il video di Arte, partendo da una vicenda avvenuta nel paese baltico, racconta come i vari stati dell’Unione europea provano a trovare soluzioni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
