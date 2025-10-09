In fuga dai Carabinieri si getta nel fiume | ragazzo muore annegato
Una fuga disperata finita in tragedia. È quanto accaduto nella serata di mercoledì 9 ottobre a Cividate al Piano, al confine tra le province di Brescia e Bergamo, dove un ragazzo di 21 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, ha perso la vita dopo essersi gettato nel fiume. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
