In corso la prevendita per assistere alla partita Messina-Reggina

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso la prevendita dei biglietti per assiste alla partita fra Messina e Reggina, in programma domenica (inizio ore 15.00) presso lo stadio “Franco Scoglio”. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia, sul sito postoriservato.it e al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

