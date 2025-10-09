In corso la prevendita per assistere alla partita Messina-Reggina
È in corso la prevendita dei biglietti per assiste alla partita fra Messina e Reggina, in programma domenica (inizio ore 15.00) presso lo stadio “Franco Scoglio”. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia, sul sito postoriservato.it e al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: corso - prevendita
Serie D, in corso la prevendita per assistere a Reggina-Gelbison
Intanto è in corso la prevendita per la sfida col Parma di domenica 19 ottobre alle 15 - facebook.com Vai su Facebook
È in corso la prevendita dei biglietti per la prima giornata di #SassuoloJuve #ForzaSasol - X Vai su X