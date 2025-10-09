Arezzo, 9 ottobre 2025 – Da San Damiano d’Asti ad Assisi con tappa intermedia ad Arezzo per consegnare capi in maglia al reparto di Neonatologia dell’ospedale San Donato. La corsa del podista astigiano, Maurizio Ghiberti, verso la Marcia della Pace Perugia-Assisi del prossimo 11 ottobre si ferma per qualche ora al reparto diretto da Letizia Magi per consegnare completini in maglia, sacche nanna, copertine, calzine e cappellini realizzati in lana dall’Associazione Cuore di Maglia. Il progetto “Ci Vado di Corsa” ha toccato diverse città dove Cuore di Maglia è presente a supporto delle patologie neonatali e toccherà diverse città portando un messaggio di pace e non violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In corsa da Asti a Perugia, la marcia per la pace fa tappa ad Arezzo