In concerto sotto la Cupola | domenica a Novara l' organo di Colin Walsh
Domenica 12 ottobre prosegue l'edizione 2025 del festival di Musica Sacra "In concerto sotto la Cupola".Alle 17 nella Basilica di San Gaudenzio di Novara, per il terzo appuntamento della stagione, il protagonista sarà l'organista inglese Colin Walsh, specializzatosi nella musica francese e dotato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - sotto
Concerto di emozioni sotto le stelle : "Grazie Maestro"
Danilo Rea in "Sakamoto & Me". Il concerto sotto le stelle
Titani della musica europea in concerto sotto la Loggia dei Lanzi
Una raffinata e splendida Nina Zilli ha riscaldato il numeroso pubblico in un concerto sotto la pioggia ieri sera, Domenica 05 Ottobre 2025, nella bellissima terrazza sul mare a Porticello - Santa Flavia (Pa) Marcello Cannizzo Agency Gianfaby Production - facebook.com Vai su Facebook
"In concerto sotto la Cupola": domenica a Novara l'organo di Colin Walsh - Alle 17 nella Basilica di San Gaudenzio di Novara, per il terzo appuntamento della stagione, il protagonista sarà l'organista inglese Colin Walsh, specializzatosi nella musica francese e dotato di ... Lo riporta novaratoday.it