In concerto sotto la Cupola | domenica a Novara l' organo di Colin Walsh

Domenica 12 ottobre prosegue l'edizione 2025 del festival di Musica Sacra "In concerto sotto la Cupola".Alle 17 nella Basilica di San Gaudenzio di Novara, per il terzo appuntamento della stagione, il protagonista sarà l'organista inglese Colin Walsh, specializzatosi nella musica francese e dotato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

