In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo ha funzionato per un mese

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto da cirrosi correlata a epatite B e da carcinoma epatocellulare, non idoneo alla resezione dell'organo malato o al trapianto di fegato umano. Il fegato ausiliario impiantato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

cina primo trapianto mondoPrimo fegato di maiale trapiantato a un paziente vivo: sopravvive 171 giorni - Un uomo di 71 anni vive per quasi sei mesi con un organo suino geneticamente modificato. Si legge su ilsole24ore.com

cina primo trapianto mondoPrimo xenotrapianto di fegato su un paziente vivo. Sopravvive 171 giorni - Annunciato sul Journal of Hepatology, lo studio dimostra che i fegati suini geneticamente modificati possono supportare funzioni chiave negli esseri umani ... Lo riporta repubblica.it

