In Cina primo trapianto al mondo di fegato maiale-uomo ha funzionato per un mese
(Adnkronos) – E' stato eseguito in Cina il primo xenotrapianto al mondo di fegato da maiale a uomo in un ricevente in vita, un paziente di 71 anni affetto da cirrosi correlata a epatite B e da carcinoma epatocellulare, non idoneo alla resezione dell'organo malato o al trapianto di fegato umano. Il fegato ausiliario impiantato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: cina - primo
Cina: volume trasporto ferroviario merci registra crescita stabile nel primo semestre 2025
LIVE Italia-Cina, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!
Cina: Guangdong registra volumi di import ed export record nel primo semestre
Server negli abissi: la Cina testa il primo data center sottomarino - X Vai su X
LICEO LINGUISTICO IN CINA: primo giorno di lezioni e nel pomeriggio giro per le vie della città antica a Qianmen e del centro moderno a Wangfujing. Cena a base di anatra alla pechinese in un ristorante tipico. - facebook.com Vai su Facebook
Primo fegato di maiale trapiantato a un paziente vivo: sopravvive 171 giorni - Un uomo di 71 anni vive per quasi sei mesi con un organo suino geneticamente modificato. Si legge su ilsole24ore.com
Primo xenotrapianto di fegato su un paziente vivo. Sopravvive 171 giorni - Annunciato sul Journal of Hepatology, lo studio dimostra che i fegati suini geneticamente modificati possono supportare funzioni chiave negli esseri umani ... Lo riporta repubblica.it