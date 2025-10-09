In cerca del ghiaccio

Internazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di orsi polari nella struttura abbandonata di un vecchio centro di ricerca sovietico sull’isola di Kolju?in, nel mare dei?uk?i. L’area intorno alla penisola. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

in cerca del ghiaccio

© Internazionale.it - In cerca del ghiaccio

In questa notizia si parla di: cerca - ghiaccio

cerca ghiaccioPattinaggio di figura: al via la stagione Grand Prix 2025/2026 - I Campioni e le Campionesse del pattinaggio di figura tornano sul ghiaccio per la stagione 2025/2026 ISU Grand Prix. Da olympics.com

cerca ghiaccioPesaro, è già Natale: il Comune cerca operatori per organizzare l'evento. Ci sarà la pista di ghiaccio (vero) in piazzale Lazzarini - Il Comune di Pesaro è al lavoro «per rendere indimenticabili le prossime festività ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cerca Ghiaccio