Lavoro in Brianza, non è una provincia per donne. Il territorio è p enultimo nella classifica regionale per o ccupazione femminile (40,1%), la locomotiva d’Italia s nobba operaie, impiegate e manager. La ricerca dell’università di Brescia su 8.351 aziende in Lombardia con più di 50 dipendenti certifica che c’è molta strada da fare. Solo il 27,1% dei dirigenti è donna, le tute blu scendono al 25,6%. Male anche il fronte retribuzioni, a parità di posizione le colleghe guadagnano in media 10mila euro in meno l’anno dei colleghi. Un quadro "poco rassicurante" per Cisl che ha estrapolato i dati locali della ricerca commissionata all’ateneo dall’Ufficio regionale della Consigliera di parità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Brianza si “snobbano” le donne: poche manager e operaie e stipendi più bassi