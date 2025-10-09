In auto per le vie di Foggia con una patente falsa | nei guai 36enne del Mali

In giro per Foggia con una patente falsa. E' quanto scoperto dagli agenti di polizia locale, a carico di un cittadino del Mali, di 36 anni, fermati alla guida del suo veicolo per le vie del Quartiere Ferrovia. L'attività rientra nell'ambito dei controlli per il contrasto al falso documentale. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

