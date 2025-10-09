In arrivo 7 nuovi agenti nel carcere di Monza

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei problemi cronici del carcere di Monza (ma non solo) è la mancanza di personale. A breve nella casa circondariale di Sanquirico entreranno in servizio 7 nuovi agenti (5 uomini e 2 donne) oltre a un commissario che entrerà in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. Si tratta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrivo - nuovi

