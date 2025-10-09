Una squadra di oltre 120 volontari per la grande festa dedicata alle ’bionde’. Tanti saranno i ragazzi in azione dal 24 al 26 ottobre per l’Ottobrefest a Igea Marina, evento che porterà migliaia di presenze. A organizzare la festa è sempre il gruppo Igea City, che ha lanciato l’anno scorso la prima edizione della manifestazione. I volontari si occuperanno di ogni aspetto, dalla location ai palcoscenici, dalle cucine al servizio. "Siamo già in azione per l’evento – spiegano da Igea City – Puntiamo a servire oltre 3.000 pasti (le presenze nel 2024 furono 5mila, ndr), cucineremo 500 chili di wurstel e 600 stinchi di maiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In alto i boccali con l’Ottobrefest: "Oltre 120 volontari per l’evento"