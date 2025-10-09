In 1300 hanno già firmato la petizione contro il fotovoltaico al Ronco | Il Comune deve pensare alla vivibilità

Non si ferma la discussione in tema di consumo di suolo e impianti fotovoltaici al Ronco, dove ieri sera, mercoledì, al teatro della parrocchia di Santa Rita si è tenuto un incontro per discutere sul tema. In particolare, l’iniziativa è stata promossa da residenti e comitati locali contrari alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it